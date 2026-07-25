مصر تدين الاعتداء على ناقلة النفط السعودية وكافة الهجمات المستهدفة المنشآت المدنية

جددت مصر، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأدانت مصر تدين الاعتداء على ناقلة النفط السعودية وكافة الهجمات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية.

وأكدت مصر،أهمية ضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت، إطلاق صافرات الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر.

وذكرت قناة السعودية الإخبارية أن الدفاع المدني السعودي أطلق في وقت سابق تنبيهات لسكان منطقة جازان قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الحالة وزوال الخطر .