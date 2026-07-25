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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب هندسة الإسكندرية يشاركون في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة شرق لندن

طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية
طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية
أ ش أ

يشارك ستة من طلاب من برنامجي هندسة العمارة الذكية والمرنة وهندسة العمارة والتشييد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية في برنامج التدريب البحثي الصيفي ACE Summer School 2026، الذي تستضيفه جامعة شرق لندن خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

ويأتي البرنامج في إطار دعم التعاون الأكاديمي الدولي وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متميزة لطلاب الجامعة، حيث يتضمن محاضرات علمية، وورش عمل تطبيقية، وتدريبات على تصميم حلول مبتكرة للمدن الذكية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات عمرانية في مدينة لندن للتعرف على أحدث تطبيقات الاستدامة والتطوير الحضري، بما يسهم في تنمية المهارات البحثية والتقنية والإبداعية للطلاب، وتعزيز قدرتهم على العمل في فرق دولية متعددة التخصصات والثقافات.

وتجسد هذه المشاركة عمق الشراكة بين جامعتي الإسكندرية وشرق لندن، وحرص جامعة الإسكندرية على توفير فرص تعليمية وبحثية دولية لطلابها، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

طلاب هندسة العمارة جامعة الإسكندرية جامعة شرق لندن

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