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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يشارك في مشروع «راماتان» بالعاصمة الإدارية

مشروع
مشروع
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة راماتان للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة الناغي القابضة للإنشاءات، عن مشروعها السكني «كمبوند راماتان» في الحي R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ضمن ترتيبات تمويلية للمشروع.

ويقع المشروع على مساحة 20.5 فدان، بما يعادل نحو 86 ألف متر مربع، ويضم 768 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 60 و190 مترًا مربعًا.

ويطل المشروع  على النهر الأخضر، ويقع بالقرب من مسجد مصر ومنطقة الداون تاون والحي الحكومي، إضافة إلى قربه من الحي الدبلوماسي وعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، من بينها جامعة كوفنتري، وكذلك مطار العاصمة.

وبحسب الشركة، تم طرح وحدات المشروع للبيع بالفعل، وجرى بيع عدد كبير منها، فيما تبقى عدد محدود من الوحدات غير المباعة حتى الآن. كما تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، مع تسليم أكثر من 120 وحدة سكنية، على أن يُستكمل تسليم باقي الوحدات وفق الجدول الزمني المحدد.

مشروع بنك اهلى

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