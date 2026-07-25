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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يغلق مداخل ومخارج مدينة رام الله تزامنا مع دعوات لمسيرات للمستوطنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
هاني حسين

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن الاحتلال يغلق مداخل ومخارج مدينة رام الله مساء اليوم تزامنا مع دعوات لمسيرات للمستوطنين.


وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت 66 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من قرية تل جنوب غرب نابلس، و14 في رام الله، و5 في جنين، و8 في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، و3 في بيت لحم، و5 في طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من القدس.

الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو الضفة الغربية فلسطين

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