قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رومانيا تُسقط مسيرتين اخترقتا مجالها الجوي خلال 48 ساعة
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 1309 حالات وسط استمرار تفشي الوباء

ايبولا
ايبولا
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى 1309 حالات وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2973 إصابة حتى 23 يوليو الجاري، في أحدث إحصائية رسمية تعكس استمرار انتشار المرض بوتيرة متسارعة داخل عدد من المناطق المتضررة.  


ويأتي هذا الارتفاع في وقت تكثف فيه الحكومة الكونغولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، جهودها لاحتواء التفشي من خلال تعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، وتوسيع نطاق مراكز العزل والرعاية الصحية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية للحد من انتقال العدوى.  


وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يمثل حالة طوارئ صحية تستوجب استجابة دولية عاجلة، مشيرة إلى أن خطر انتشار المرض على المستوى الإقليمي لا يزال مرتفعًا، خاصة مع استمرار تسجيل إصابات جديدة في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب التحديات الأمنية وضعف البنية التحتية الصحية. كما أطلقت المنظمة بالتعاون مع المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خطة استجابة شاملة لدعم جهود مكافحة التفشي وتعزيز قدرات القطاع الصحي في البلاد.   


ويُعد فيروس إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة، إذ ينتقل عبر الملامسة المباشرة لدماء أو سوائل جسم الشخص المصاب أو الأسطح والأدوات الملوثة، وقد يؤدي إلى حمى نزفية حادة ومضاعفات خطيرة إذا لم يتلقَّ المريض الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.


وتواصل السلطات الصحية دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها، مع التأكيد على أن سرعة اكتشاف الإصابات وعزلها تمثل العامل الأهم في الحد من انتشار الفيروس وتقليل معدلات الوفيات، في ظل استمرار الجهود المحلية والدولية للسيطرة على واحدة من أكبر موجات تفشي إيبولا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ايبولا الكونغو وباء افريقيا الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

سوق العمل

مش مجموع وبس | التكنولوجيا وسوق العمل يرسمان مستقبل الطلاب.. التعليم توضح

ترشيد المياه

ترشيد المياه مسئولية وطنية ودينية.. قوافل دعوية لنشر الوعي في المحافظات

أرشيفية

أخبار التوك شو |استقرار الطقس والعملات والذهب.. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعّد حملات الاعتقال في الضفة

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد