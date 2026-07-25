مينا ماهر يوجه رسالة لـ الزمالك بعد حسم المشاركة الأفريقية

علق الإعلامي مينا ماهر على إعلان مشاركة الزمالك رسميًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد حصول النادي على الرخصة الأفريقية، برسالة حملت طابعًا ساخرًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الزمالك

وكتب مينا ماهر: "نلقاكم في دوري أبطال أفريقيا، إلى اللقاء في طلبات قادمة "، في إشارة إلى انتهاء أزمة الرخصة الأفريقية واستعداد الفريق لخوض البطولة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن رسميًا مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عقب استيفاء النادي شروط الحصول على الرخصة الأفريقية، ليضمن الظهور في النسخة المقبلة من البطولة القارية.