ريال مدريد يقترب من ضم ديوماندي.. واجتماع حاسم مع لايبزيج يقرب الصفقة

بات نادي ريال مدريد على أعتاب التوصل لاتفاق نهائي مع لايبزيج الألماني من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد جلسة مباشرة جمعت مسؤولي ريال مدريد ونظراءهم في لايبزيج، عقب حصول النادي الإسباني على موافقة اللاعب للانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن المباحثات دخلت مراحلها الأخيرة، مع استمرار التفاوض حول القيمة المالية للصفقة، والتي قد تصل إلى ما بين 115 و120 مليون يورو، ليصبح ديوماندي واحدًا من أغلى التعاقدات في تاريخ النادي الملكي إذا اكتملت الصفقة.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد وضعت اللاعب الإيفواري على رأس أولوياتها لتدعيم الخط الأمامي، بعدما صرفت النظر عن عدد من الخيارات الأخرى، لتوجه كامل تركيزها نحو إنهاء الاتفاق مع لايبزيج.

كما أوضح أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه ديوماندي لا يمثل عائقًا أمام إدارة النادي، في ظل توافق راتبه مع السياسة المالية التي يتبعها ريال مدريد في عقود لاعبيه.

ويأتي تحرك النادي الإسباني في إطار خطة لتجديد الدماء الهجومية، مع سعي الجهاز الفني لإضافة عناصر شابة تمتلك السرعة والقدرة على صناعة الفارق، إلى جانب الأسماء الموجودة بالفعل في الفريق.

ويُعد ديوماندي، صاحب الـ19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما لفت الأنظار مع ليجانيس، قبل انتقاله إلى لايبزيج، حيث واصل تألقه ليجذب اهتمام عدد من كبار أندية القارة، قبل أن يصبح ريال مدريد الأقرب لحسم الصفقة.