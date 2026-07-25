مصادر تكشف لـ صدى البلد عن التشكيل الكامل للجنة الحكام في الموسم الجديد

كشفت مصادر عن الاستقرار على التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وحسب المصادر، جاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام.

وجيه أحمد نائبًا لرئيس اللجنة.

عزب حجاج سكرتيرًا للجنة الحكام.

تامر دري مسئولًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعضوية كل من: محمد الحنفي، وحمدي القاضي، ومحمد يوسف.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى مسؤولية إدارة ملف التحكيم المصري ووضع خطة تطوير الحكام والإشراف على إدارة المسابقات المحلية في الموسم الجديد.