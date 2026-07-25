أرسنال يراقب موقف فينيسيوس.. وأورنستين يكشف كواليس اهتمام الجانرز بنجم ريال مدريد

دخل نادي أرسنال دائرة المهتمين بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في خطوة قد تشهد تطورات خلال الفترة المقبلة، بحسب ما كشفه الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين.

وأكد أورنستين، عبر حسابه على منصة X، أن إدارة أرسنال بدأت بالفعل في دراسة إمكانية ضم اللاعب، إلا أن التحركات لا تزال في مرحلة الاستطلاع، دون الدخول في أي مفاوضات رسمية مع ريال مدريد حتى الآن.

وأشار إلى أن الفكرة تحظى بدعم داخل النادي اللندني، الذي يترقب تطورات موقف اللاعب مع إدارة ريال مدريد، قبل اتخاذ أي خطوة عملية في ملف التعاقد.

وأوضح أن ملف تجديد عقد فينيسيوس سيكون العامل الأكثر تأثيرًا في مستقبل الصفقة، خاصة في ظل عدم توصل اللاعب والنادي الإسباني إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

واختتم أورنستين بالإشارة إلى أن أرسنال يواصل متابعة الوضع عن كثب، انتظارا لما ستسفر عنه مفاوضات التجديد بين فينيسيوس وريال مدريد، قبل تحديد موقفه النهائي من التحرك الرسمي لضم النجم البرازيلي.