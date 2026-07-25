شهيدان في قصف لمسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة

أكد إعلام فلسطيني، ارتقاء شهيدين في قصف لمسيرة إسرائيلية استهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وأضافت "صحة غزة" أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.