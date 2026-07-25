أخبار التوك شو |استقرار الطقس والعملات والذهب.. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعّد حملات الاعتقال في الضفة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحرارة تصل إلى 41 درجة..الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2026

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2026 ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

الدولار بكام.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي أظهرت حالة من الاستقرار في تعاملات البنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره في البنوك.

أسعار العملات الأوروبية

بلغ سعر اليورو 58.49 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم السبت 25 يوليو في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 18: 5130 جنيهًا

عيار 21: 5985 جنيهًا

عيار 24: 6840 جنيهًا

الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2026.

وفي هذا الإطار، كشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة الأخبار، آخر المستجدات المتعلقة بموعد إعلان النتيجة، إلى جانب توقعاته بشأن نسب النجاح وموعد انطلاق تنسيق الجامعات.

لا موعد رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن

أكد رفعت فياض أنه لا توجد أي جهة يمكنها الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سوى وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل قبل اعتماد النتيجة.

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: الالتزام بالراية الحمراء يحمي الأرواح ويقلل حوادث الغرق

أكد الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج خلال الفترة الحالية تستوجب أقصى درجات الحذر من جانب المصطافين، مشيرًا إلى أن رفع الراية الحمراء على الشواطئ يعني منع نزول البحر بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة غير المتمكنين من السباحة، لما تمثله التيارات المائية والأمواج المرتفعة من خطر قد يؤدي إلى الغرق.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن دلالة الراية الحمراء معروفة عالميًا وتعني وجود خطورة تمنع النزول إلى المياه، لافتًا إلى أن المنقذين المنتشرين على الشواطئ وأبراج المراقبة يوجهون التحذيرات بشكل مستمر، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة، والاكتفاء بالاستمتاع بالشاطئ دون دخول البحر في أوقات التحذير.

محمد صبحي: التكنولوجيا تعيد تشكيل اختيارات الطلاب وربطهم بسوق العمل

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي محمد صبحي أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب الانتشار الواسع للتكنولوجيا، أصبحت عوامل رئيسية تؤثر في قرارات الطلاب وأسرهم عند اختيار الكليات والتخصصات الجامعية.

وأوضح محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن منظومة التعليم الجامعي في مصر تتجه بشكل واضح نحو مواكبة متطلبات العصر، من خلال تطوير البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.

خطوات عودة بطاقات التموين الموقوفة.. تحديث البيانات شرط قبول التظلمات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم منظومة الدعم التمويني، من خلال مراجعة بيانات المستفيدين وفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو ظهرت لهم رسالة "غير مستحق"، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط المحددة.

وأكدت وزارة التموين أن استبعاد غير المستحقين لا يعني تقليص منظومة الدعم، وإنما يأتي في إطار تنقية قواعد البيانات ورفع كفاءة المنظومة، مع إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يثبت أحقيته في الدعم للعودة مرة أخرى بعد فحص بياناته.

تحديث البيانات الخطوة الأولى قبل تقديم التظلم

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة "غير مستحق" على البطاقات التموينية عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد.

الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعّد حملات الاعتقال في الضفة

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأراضي الفلسطينية، أن نادي الأسير الفلسطيني أعلن اعتقال ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، تركزت غالبيتهم في قرية تل، ومدينتي جنين ونابلس، إلى جانب رام الله والبيرة وبيت لحم ومناطق أخرى.

وأوضحت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قرية تل، التي شهدت الحادث الدموي أمس، تعرضت لحملة مداهمات واسعة منذ الليلة الماضية، تخللتها تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان الفلسطينيين، فيما جرى اعتقال آخرين، إلى جانب تجريف عشرات الدونمات من الأراضي المحيطة بموقع الحادث.