تموين سوهاج: ضبط 20 ألف لتر سولار قبل تسريبها للسوق السوداء

في ضربة تموينية قوية تعكس يقظة الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، برئاسة الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، عن ضبط واحدة من أكبر محاولات تجميع المواد البترولية المدعمة بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

ماذا حدث؟

قادت إدارة التجارة الداخلية برئاسة الدكتورة هالة أبو الفتوح، مدير الإدارة، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت محطات الوقود والمنشآت البترولية بنطاق المحافظة، لضبط منظومة التداول ومنع كافة صور التلاعب والدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 وقائع مخالفة تم تحرير المحاضر اللازمة بشأنها، كان أبرزها ضبط كمية ضخمة بلغت 20 ألف لتر من السولار مجمعة داخل إحدى المنشآت البترولية، تم تجميعها بطريقة غير مشروعة تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والدولة.

وأكدت الدكتورة هالة أبو الفتوح، أن الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات مشددة بضرورة إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، مشيرة إلى أن التفتيش على محطات الوقود يتم بشكل يومي ومفاجئ، وأنه لا تهاون مع أي محطة يثبت تلاعبها في الحصص أو امتناعها عن البيع للمواطنين.

وأوضحت مدير التجارة الداخلية، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وجار إخطار الهيئة العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار المستحقة، تطبيقا للقانون بكل حزم.

من جانبها شددت مديرية التموين بسوهاج على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة ليل نهار على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات لخلق أزمات مفتعلة، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي في الرقابة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.