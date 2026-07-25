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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملتقى توظيف سوهاج ينطلق الإثنين.. 1500 فرصة عمل بمشاركة 40 شركة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

برعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، تُطلق محافظة سوهاج ملتقى التوظيف بالتعاون بين مديرية العمل بسوهاج، والنائب مختار همام، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وذلك يوم الاثنين المقبل27  يوليو الجاري، بنادي المحليات بمدينة ناصر، بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والحد من معدلات البطالة.

محافظة سوهاج

ويهدف الملتقى إلى توفير أكثر من 1500 فرصة عمل في عدد من التخصصات والقطاعات المختلفة، بمشاركة 40 منشأة وشركة من القطاع الخاص، بما يتيح للشباب فرصًا متنوعة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويسهم في ربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل.

وأكد "راشد" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التشغيل، وتحرص على دعم المبادرات التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري.

وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل منصة مباشرة تجمع بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل، بما يسهم في سرعة التوظيف وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من الكوادر البشرية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مديرية العمل والجهات المشاركة في تنظيم الملتقى.

ومن جانبه أوضح محمد صلاح وكيل وزارة العمل بسوهاج، أن الملتقى يستقبل الراغبين في التقديم اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوم الاثنين المقبل بنادي المحليات بمدينة ناصر.

وسيتم إجراء المقابلات الأولية مع المتقدمين، والتعرف على الفرص المتاحة بكل منشأة، داعيا الشباب من أبناء المحافظة إلى الاستفادة من هذا الحدث الذي يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل في مختلف المجالات.

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