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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 101 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات لحماية المواطنين في سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، في إطار جهود المحافظة للتصدي للسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وجاءت الحملة بتعليمات الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور وليد محمود، القائم بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بضرورة تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

ماذا حدث؟

واستهدفت الحملة عددًا من الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنتجات الغذائية بنطاق مدينة سوهاج، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 101 كيلو جرام من اللحوم المفرومة، ومصنعات اللحوم، والأسماك، والرنجة، تبين بعد الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على الجهات المختصة.

وأكد الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول أغذية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومنتجاتها، والتصدي لأي محاولات لطرح سلع فاسدة أو مجهولة المصدر، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطنين.

وشددت مديرية الطب البيطري بسوهاج على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع اللحوم أو المنتجات الغذائية غير الصالحة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية بصورة يومية للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج لحوم تموين الطب البيطري

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