قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي إجازات القوات في الضفة الغربية
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقرر إيقاف المسابقة خلال تلك الفترة.. أعرف الأسباب
الحرس الثوري الإيراني يحذر سكان دول تضم قواعد أمريكية: ابتعدوا عن مواقع تمركز الجنود
جرده من ملابسه .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى صاحب شركة على عامل بالقاهرة
التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية
مفاجأة جديدة في صفقة محمد صلاح.. ما الذي حدث داخل مفاوضات بشكتاش؟
الموجة انكسرت.. مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو بعد 72 ساعة
على هامش الآسيان.. عبد العاطي يبحث مع نظيره النرويجي تعزيز التعاون والتنسيق بشأن غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي سبل دفع العلاقات الاقتصادية
إيران تدك الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.. وقاعدة العديري بالكويت
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برسالة رومانسيه..أحمد الجنايني يهنئ زوجته منة شلبي بعيد ميلادها

منة شلبي و زوجها
منة شلبي و زوجها
ميرنا محمود

حرص المنتج الفني أحمد الجنايني على تهنئة زوجته الفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها، برساله رومانسية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الجنايني  عدة صور تجمعهما و علق كاتبا : كل سنة وأنتِ طبيعية، وعفوية، ولذيذة، وجميلة… زي ما أنتِ دايمًا. إن شاء الله تكون سنة مليانة سعادة، وراحة، وضحك، ونجاح، وكل حاجة نفسك فيها تتحقق… كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "صحاب الأرض"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته إياد نصار، وكامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وآدم بكري، وسارة يوسف، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

منة شلبي صور منة شلبي ميلاد منة شلبي أحمد الجنايني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

الاهلي

كواليس ودية الأهلي أمام النصر

سعر الدولار

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ترشيحاتنا

التليو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزيزفون

سرطان الرئة

انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

السرطان

مادة بترميها في الزبالة تحمي من السرطان

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد