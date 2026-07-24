برسالة رومانسيه..أحمد الجنايني يهنئ زوجته منة شلبي بعيد ميلادها

حرص المنتج الفني أحمد الجنايني على تهنئة زوجته الفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها، برساله رومانسية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الجنايني عدة صور تجمعهما و علق كاتبا : كل سنة وأنتِ طبيعية، وعفوية، ولذيذة، وجميلة… زي ما أنتِ دايمًا. إن شاء الله تكون سنة مليانة سعادة، وراحة، وضحك، ونجاح، وكل حاجة نفسك فيها تتحقق… كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "صحاب الأرض"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته إياد نصار، وكامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وآدم بكري، وسارة يوسف، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.