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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوزان نجم الدين: مستحيل أعتزل الفن.. وبعد أولادي عني خير

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
قاسم

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن ابتعاد أولادها عنها بسبب دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية كان خيرًا لهم رغم قسوته عليها، مؤكدة أنها كانت تسأل الله دائمًا عن سبب هذا البعد، لتكتشف لاحقًا أنه لو بقوا في سوريا لما وصلوا إلى المستوى الفكري والعلمي الذي هم عليه الآن. 

وأوضحت سوزان نجم الدين أنها "تموت من غيرهم"، لكنها مطمئنة لكونهم في أمان وتفوق دراسي، حيث يعد أحدهم من الأوائل على مستوى الولاية، بينما يدرس أبناؤها الطب وطب الأسنان والحقوق الدولية. 

وأضافت أن علاقتها بأولادها لا تزال قوية رغم المسافة، فهم يحبونها ويشجعون مسيرتها الفنية.

حلت الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة علي برنامج اسرار النجوم، مع الاعلامية إنجي علي. 
 

وكشفت سوزان نجم الدين، عن رفضها تجسيد دور ليلي مراد، مؤكدة عدم ندمها علي هذا القرار. 
 

وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: رفضت لاسباب فنية، وكان معايا حق ومندمتش، ولما تكوني حاملة مسؤولية شخصية معروفة مينفعش أنك تهزري ومينفعش أن أي حاجة في الموقف تكون غلط لأن أنتي اللي هتحملي وزر الفشل.

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