إيران تدك الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.. وقاعدة العديري بالكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة أنه هاجم قاعدة العديري في الكويت وبرج قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة.

ودعت الوزارة - في منشور عبر منصة "إكس" - المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ التدخل الأمريكي وإعادة الحصار البحري عرضا مضيق هرمز للخطر.

وأوضح عراقجي، أنّ الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها وتعطل الملاحة التجارية الدولية، مشيرًا، إلى أنّ أمن المنطقة ومضيق هرمز لا يضمنه الوجود الأجنبي بل التعاون والاحترام المتبادل.

وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الاستيلاء على أصول دولة أخرى لدفع مطالبات مستقبلية لا صلة لها بالموضوع يُعد سابقة خطيرة" بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم الأصول الإيرانية المصادرة لدفع ثمن السفن المتضررة.