قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقرر إيقاف المسابقة خلال تلك الفترة.. أعرف الأسباب
الحرس الثوري الإيراني يحذر سكان دول تضم قواعد أمريكية: ابتعدوا عن مواقع تمركز الجنود
جرده من ملابسه .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى صاحب شركة على عامل بالقاهرة
التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية
مفاجأة جديدة في صفقة محمد صلاح.. ما الذي حدث داخل مفاوضات بشكتاش؟
الموجة انكسرت.. مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو بعد 72 ساعة
على هامش الآسيان.. عبد العاطي يبحث مع نظيره النرويجي تعزيز التعاون والتنسيق بشأن غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي سبل دفع العلاقات الاقتصادية
إيران تدك الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.. وقاعدة العديري بالكويت
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر دول جنوب شرق آسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع الآسيان.. مصر وصربيا تبحثان ملفات التعاون والقضايا الإقليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية–الصربية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا الاجتماع الوزاري دول جنوب شرق آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

الاهلي

كواليس ودية الأهلي أمام النصر

سعر الدولار

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ترشيحاتنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تناقش مع الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة التمكين الاقتصادي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد