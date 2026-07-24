لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورا نادرة من الطفولة

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة نادرة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة مرتدية ملابس رياضية بسيطة وجوارب طويلة، بينما بدت محاطة بالورود في مشهد أعاد للأذهان أجواء الصور العائلية القديمة.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.