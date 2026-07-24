نائب وزير الخارجية الصيني يبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الجمعة/ أن نائب وزير خارجية البلاد ما تشاو شيوي، زار الولايات المتحدة على مدار يومي الـ22 و23 من يوليو الحالي والتي جاءت تلبية لدعوة من الجانب الأمريكي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية - وفقا لما ذكرته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - أن "ما" عقد مشاورات خلال الزيارة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، كما التقى بالمدير المختص بالشئون الآسيوية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إيفان كاناباثي، ووكيل وزارة الحرب الأمريكية لشئون السياسات إلبريدج كولبي، فضلا عن تبادل وجهات النظر مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر على نحو مفصل بشأن تنفيذ التفاهمات المشتركة المهمة الذي توصل إليها رئيسا البلدين، علاوة على تعزيز تنمية علاقات تتسم باستقرار استراتيجي بناء بين الصين والولايات المتحدة.