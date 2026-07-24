بعد طرحه ب 24 ساعة .. طلقني يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم طلقني من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي.

واحتل فيلم طلقني المركز الاول، ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بعد طرحه ب 24 ساعة.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.