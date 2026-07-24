سوزان نجم الدين : رفضت تجسيد ليلي مراد ولست نادمة

حلت الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة علي برنامج اسرار النجوم، مع الاعلامية إنجي علي.

وكشفت سوزان نجم الدين، عن رفضها تجسيد دور ليلي مراد، مؤكدة عدم ندمها علي هذا القرار.

وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: رفضت لاسباب فنية، وكان معايا حق ومندمتش، ولما تكوني حاملة مسؤولية شخصية معروفة مينفعش أنك تهزري ومينفعش أن أي حاجة في الموقف تكون غلط لأن أنتي اللي هتحملي وزر الفشل.

وعن بعد أولادها عنها، قالت سوزان نجم الدين: كنت دايمًا بسأل ربي ليه بعدت عني أولادي، وليه اختارت ليا الحياة دي، ولاقيت أن ده خير لأنهم ماشاء الله لو كانوا فضلوا في سوريا مكانوش هيبقى بالمستوى الفكري والعلمي اللي هما فيه دلوقتي، أنا بموت من غيرهم ولكن هما في آمان وهما من الأوائل على الولاية في أمريكا، ودلوقتي حد بيدرس طب وطب أسنان، وحقوق دولي، فأكيد مفيش حاجة صح دايمًا ومفيش حاجة كاملة في الحياة غير ربنا، وولادي بيحبوني أوي وبيحبوا فني وبيشجعوني ورغم البعد علاقتي بيهم قوية.