قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أثري: القطع النادرة مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد يجب أن تعود إلى مصر
انسي الآيفون.. واتساب يفاجئ مستخدمي "آيباد" بميزة طال انتظارها
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-7-2026
مايا مرسي تبحث مع «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» التوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالريف المصري
رسميا.. يورجن كلوب مديرا فنيا لـ منتخب ألمانيا حتى 2030
الصحة: مستشفيات الرمد تُقدم خدماتها لأكثر من 2.3 مليون مواطن سنويا
بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق 3 شواطئ مفتوحة في مطروح
ناقلة واحدة فقط.. تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز
تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا
وفيات ومصابين .. أسماء ضحايا انقلاب سيارة بطريق بني عديات في أسيوط
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في شارع الفن بالإسكندرية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
أحمد البهى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، يوما فنيا حافلا بشارع الحضارات "النبي دانيال"، بمنطقة محطة الرمل، ضمن الفعاليات الأسبوعية لمبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، في سياق خطة الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تضمن باقة من الأغاني الوطنية احتفالا بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، منها: "ياللي عاش"، "يا حبيبتي يا مصر"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "يا مصر يا حافظة قرآنك"، و"دولا مين".

كما تغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الطربية، منها: "مالي"، "حلوين من يومنا"، و"على رمش عيونها"، "أكدب عليك"، و"بتونس بيك"، وذلك بناء على طلب الجمهور.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الوطنية، منها: "مصر الحكاية"، "وطني علمي"، و"يبهروك"، إلى جانب فقرات تراثية منها "العتبة جزاز"، “العيد اليوم و"إسكندراني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد اليوم ورشة حكي قدمت خلالها الكاتبة منى إبراهيم قصة بعنوان "الدعاء"، ناقشت من خلالها قيمة العمل وأهميته في بناء الفرد والمجتمع، أعقبها ورشة فنية لتصميم جدارية باستخدام الألوان المائية والخشبية وألوان الأويل باستيل، تدريب الفنانة نجلاء فتحي، إلى جانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على المشاركين، بالإضافة إلى ورشة للرسم على الوجه نفذتها الفنانتان رباب محمد، وجميلة نيازي، ولمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب.
 

وضمن فعاليات "بودكاست شارع الفن"، استضاف أحمد صابر المايسترو سامح إبراهيم، قائد فرقة أبو قير للموسيقى العربية، الذي أكد أن مبادرة "شارع الفن" أسهمت في استقطاب جمهور متنوع من مختلف الأعمار، من خلال تقديم الفنون في الشارع وإتاحتها للجميع، مشيرا إلى حرص الفرقة في كل حفل على تقديم برنامج فني متنوع يجمع بين الأغاني الوطنية والطربية، بما يرضي مختلف الأذواق ويعزز التفاعل مع الجمهور.

كما استضاف البودكاست الفنان مجدي العليمي، الذي تحدث عن نشأة فن مسرح العرائس، ودوره في تنمية خيال الأطفال ومهارات التفكير والإبداع لديهم، وتشجيعهم على الابتكار، موضحا كيفية تصميم الشخصيات وتحريكها بأساليب مبسطة تجذب الأطفال. 
 


وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال تنظيم الورش المتخصصة في صناعة العرائس والمشغولات اليدوية، بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب.


حضر الفعاليات الفنانة د. منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والمهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط، ولفيف من المثقفين، وأعداد غفيرة من المواطنين.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع بولكلي للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد أحمد تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية، منها: "وطني"، "سمسمية"، "إسكندراني"، "يا مراكبي"، "فلاحي"، "على عشانك"، "بنات بحري"، "الصعيدي" وختاما تابلوه "الحصان"، الذي جاب الشارع وسط تفاعل وإعجاب كبيرين من الحضور.

وتأتي فعاليات مبادرة "شارع الفن" في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية من خلال برنامج متنوع يتناسب مع الخصوصية الثقافية للمحافظة.
ويشهد اليوم الجمعة فعاليات متنوعة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة منها عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وآخر لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، إلى جانب معرض فني، وفقرة رسم على الوجه، بالإضافة إلى فقرة بودکاست "شارع الفن".

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة النبي دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

الزمالك

يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

كأس العالم

لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء بالقاهرة

اموال

حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقي

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد