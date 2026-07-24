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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران: التدخل الأمريكي وإعادة الحصار البحري عرضا مضيق هرمز للخطر

مضيق هرمز
مضيق هرمز
رحمة سمير

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ التدخل الأمريكي وإعادة الحصار البحري عرضا مضيق هرمز للخطر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح عراقجي، أنّ الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها وتعطل الملاحة التجارية الدولية، مشيرًا، إلى أنّ أمن المنطقة ومضيق هرمز لا يضمنه الوجود الأجنبي بل التعاون والاحترام المتبادل.

وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الاستيلاء على أصول دولة أخرى لدفع مطالبات مستقبلية لا صلة لها بالموضوع يُعد سابقة خطيرة" بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم الأصول الإيرانية المصادرة لدفع ثمن السفن المتضررة.

قال ترامب يوم الخميس إن أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع "سيتم دفعه من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "قد تكون هذه الأضرار كبيرة للغاية، ولكن مع ذلك، فهذا هو الشيء العادل والمنصف الذي يجب القيام به".


جاء هذا المنشور بعد أن استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفنًا سعودية في البحر الأحمر كما شنت إيران هجمات متكررة على سفن في مضيق هرمز.
 

مضيق هرمز وزير الخارجية الإيراني عراقجي القاهرة الإخبارية تعطل الملاحة التجارية الدولية

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