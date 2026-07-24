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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي يتحدى ترامب: مصادرة الأصول الإيرانية لدفع تعويضات السفن سابقة خطيرة

عراقجي
عراقجي
ناصر السيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الاستيلاء على أصول دولة أخرى لدفع مطالبات مستقبلية لا صلة لها بالموضوع يُعد سابقة خطيرة" بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم الأصول الإيرانية المصادرة لدفع ثمن السفن المتضررة.


قال عراقجي في منشور على موقع "إكس": "على من يحتفلون بهذه الأموال أو يستفيدون منها أن يتذكروا: بمجرد أن تُضفي الحكومات الطابع الطبيعي على المصادرة، لن تكون أصول أحد في مأمن. ولن تكون الفوضى التي ستلي ذلك جميلة أو سلمية".


قال ترامب يوم الخميس إن أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع "سيتم دفعه من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "قد تكون هذه الأضرار كبيرة للغاية، ولكن مع ذلك، فهذا هو الشيء العادل والمنصف الذي يجب القيام به".
جاء هذا المنشور بعد أن استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفنًا سعودية في البحر الأحمر كما شنت إيران هجمات متكررة على سفن في مضيق هرمز.


كان رفع التجميد عن أصولها نقطة رئيسية بالنسبة لطهران في مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة في يونيو - وهو اتفاق لم يلتزم به أي من الطرفين.
يصعب تحديد القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المجمدة، المنتشرة عبر شبكات مالية مختلفة حول العالم. 
وتشير تقديرات وسائل الإعلام الإيرانية والمحللين إلى أنها تتراوح بين 124 مليار دولار و167 مليار دولار.

عراقجي يتحدى ترامب مصادرة الأصول الإيرانية تعويضات السفن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي

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