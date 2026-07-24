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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

كشف تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضبًا بشدة من إعلان وزير الطاقة عن اتفاق نووي مدني مع السعودية، ما دفعه إلى اتخاذ خطوة مفاجئة بربط الاتفاق بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام.

ووفقًا لتقرير شبكة CNN، لم يُبلغ وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ترامب بنيته الإعلان عن الاتفاق، الأمر الذي أثار صدمة وغضبًا واسعين في البيت الأبيض.


وورد أن غضب ترامب ازداد بعد أن تابع الانتقادات الموجهة للاتفاق من العديد من وسائل الإعلام المحافظة، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال وقناة فوكس نيوز.


وفي حين أشار كثيرون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على ترامب لإضافة هذا الشرط، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أي تواصل بينهما بشأن هذا الأمر.


وأشارت CNN إلى أن منشور ترامب على منصة Truth Social، الذي أعلن فيه أن الاتفاق الموقع مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، جاء بعد دقائق فقط من بث حلقة نقاش على قناة فوكس نيوز شككت في جدوى الاتفاق.

غضب عارم في البيت الأبيض ترامب يفجر أزمة الاتفاق النووي مع السعودية السعودية وزير الطاقة الأمريكي

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