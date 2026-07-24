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إيران: 55 قتـ.يلا و629 مصابا جراء الهجمات الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: 55 قتـ.يلا و629 مصابا جراء الهجمات الأمريكية

سلاح الجو الأمريكي
سلاح الجو الأمريكي
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن حصيلة جديدة للضحايا جراء التصعيد العسكري الأمريكي الأخير؛ حيث أكدت مقتل 55 شخصًا وإصابة 629 آخرين جراء الهجمات التي تستهدف البلاد منذ 26 يونيو الماضي.


وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في إطار حملة عسكرية قالت إنها تستهدف إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني.


وأوضحت "سنتكوم" أن العمليات جاءت بعد استكمال ضربات الليلة الثانية عشرة، والتي استمرت نحو خمس ساعات، وشملت استهداف منشآت بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية في المنطقة.

وبحسب البيان، شاركت في العمليات قاذفات استراتيجية من طراز B-1، إلى جانب طائرات مسيّرة وسفن حربية ومنصات عسكرية أخرى، حيث استهدفت مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للدفاع الجوي، وعدداً من المنشآت والبنى التحتية العسكرية.

الهجمات الأمريكية إيران وزارة الصحة الإيرانية التصعيد العسكري الأمريكي

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