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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب  مع أول تعاملات اليوم الجمعة 24-7-2026 على مستوى داخل محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في الصاغة المصرية؛ ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وسجلت أسعار الذهب مساء أمس الخميس انخفاضا طفيفًا بقيمة 15 جنيها في الجرام.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5954 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6816 جنيها للشراء و 6754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و 6191 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا  5965 جنيها للشراء و 5910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و5065 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4050 دولار للشراء و40.49 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و47.28 ألف جنيه للبيع.

أققل سعر ذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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