نوران ماجد: تجربة فيلم خلي بالك من نفسك إضافة قوية لمسيرتي| فيديو خاص

كشفت الفنانة نوران ماجد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس مشاركتها في فيلم "خلي بالك من نفسك"، مؤكدة أنها تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، في تجربة وصفتها بالمميزة والمختلفة.

وقالت نوران ماجد، إنها تجسد شخصية الحبيبة السابقة للشخصية التي يقدمها أحمد السقا، مؤكدة أن الدور يحمل مفاجآت ضمن أحداث الفيلم، رغم ظهورها كضيفة شرف.

وأعربت نوران عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع أحمد السقا، واصفة إياه بأنه "جدع"، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل مع جميع صناع الفيلم، وأن أجواء التصوير كانت مليئة بالتعاون والاحترافية.

وأضافت أن مشاركتها في فيلم "خلي بالك من نفسك" تمثل إضافة قوية لمسيرتها الفنية، خاصة أنه جمعها بفريق عمل كبير، مؤكدة أن الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لها، لكونه ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي التي تحظى بإقبال جماهيري واسع.

ويواصل فيلم "خلي بالك من نفسك" تحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي، وسط إقبال جماهيري لافت وإشادات واسعة من الجمهور.

ويضم الفيلم: أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، وبيومي فؤاد، وكريم فهمي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.



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