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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 15 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 23-7-2026.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 15 جنيهًا على الأقل من قيمته بعد ساعات من بدء التعاملات.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 5965 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و 6754 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6249 جنيها للشراء و 6191 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5965 جنيها للشراء و 5910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و 5065 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.28 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و47.28 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب اليوم

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