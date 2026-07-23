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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"

جوتيريش
جوتيريش
القسم الخارجي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط قد دفع المنطقة إلى وضع لا يمكن تصوره. 

وقال جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن: "الوضع يخرج عن السيطرة، ويتأرجح على حافة اللاتصور. المنطقة تُجرّ إلى دوامة متصاعدة من المواجهة، حيث تُغذي كل أزمة أخرى، ويُشعل كل تصعيد شرارة التصعيد التالي، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف: "مع اتساع هذه الديناميكية، تتلاشى الأهداف السياسية تدريجياً وسط المواجهة نفسها".

يأتي ذلك بعد عودة التصعيد الأمريكي الإيراني، تسبب في توتر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط بعد هدنة امتدت لأسابيع كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بين الجانبين.

جوتيريش الوضع في الشرق الأوسط الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن

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