محافظ الغربية يشكر الفرق الطبية بعد نجاح إنقاذ طفل اخترق جسده سيخ حديد

أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن خالص تقديره لرجال هيئة الإسعاف المصرية والفرق الطبية، بعد نجاحهم في إنقاذ حياة طفل من مدينة كفر الزيات تعرض لإصابة بالغة إثر سقوطه داخل موقع تحت الإنشاء، ما أدى إلى اختراق جسده بسيخي حديد تسليح، حيث جرى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة حتى وصوله إلى المستشفى وإجراء التدخل الجراحي اللازم، الذي تكلل بالنجاح.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الواقعة عكست مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها رجال الإسعاف، مشيدًا بسرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الحالة منذ اللحظات الأولى، إلى جانب التنسيق الكامل مع مستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جامعة طنطا، وهو ما أسهم في إنقاذ حياة الطفل.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد وجدي، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالغربية، ولأبطال الواقعة من رجال الإسعاف: المسعف محمد حلمي، وفني القيادة مرسى القاضي، والمشرف محمد الأشقر، كما أعرب عن تقديره للفرق الطبية بمستشفى كفر الزيات العام ومستشفى جامعة طنطا، لجهودهم في التعامل مع الحالة وإجراء الجراحة اللازمة حتى استقرت حالة الطفل.

تحرك تنفيذي عاجل

واختتم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي تصريحاته بالدعاء للطفل بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن ما قدمه رجال الإسعاف والأطقم الطبية يجسد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات المنظومة الصحية، ويعكس روح المسؤولية والحرص على إنقاذ أرواح المواطنين.