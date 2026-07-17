جامعة طنطا تشارك في مشروع أوروبي لتطوير زيوت حيوية ومعاد تدويرها لمحولات القدرة الكهربائية

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على توسيع مشاركتها في المشروعات البحثية الدولية التنافسية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية في المجالات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستدامة البيئية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

توجيهات جامعة طنطا

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها وفد جامعة طنطا إلى جامعة كانتبريا بإسبانيا، برئاسة الدكتور محمد حسين، وعضوية الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صالح شلبي، نائب المدير التنفيذي لمركز العلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة طنطا.

وعقد الوفد اجتماعاً مع الدكتور Luis Muñoz، نائب رئيس جامعة كانتبريا للعلاقات الدولية، تناول سبل توسيع التعاون البحثي بين الجامعتين، حيث اتفق الجانبان على إعداد مقترح بحثي مشترك للتقدم به ضمن برنامج Horizon Europe، بما يزيد من مشاركة جامعة طنطا في المشروعات الأوروبية التنافسية، ويدعم تكوين فرق بحثية دولية متعددة التخصصات.

دعم أعضاء هيئة التدريس

وفي إطار متابعة المشروعات البحثية القائمة، عقد وفد جامعة طنطا لقاءً مع الدكتور Alfredo Fernández، أستاذ الهندسة الكهربية بجامعة كانتبريا، لمناقشة سير العمل في مشروع Horizon Europe الخاص بتطوير واستخدام الزيوت الحيوية والمعاد تدويرها كسوائل عازلة في محولات القدرة الكهربائية، بما يدعم تقليل الأثر البيئي وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع الطاقة.

تبادل الخبرات

وتشارك جامعة طنطا في المشروع كشريك مساعد، حيث يتولى فريقها البحثي إجراء القياسات والاختبارات المتعلقة بالخواص الحرارية والكهربية للسوائل العازلة المقترحة، وهي من المهام العلمية الأساسية لتقييم كفاءة هذه السوائل ومدى ملاءمتها للاستخدام الآمن والمستدام داخل محولات القدرة الكهربائية.

وأكد الدكتور Alfredo Fernández أهمية الدور العلمي والفني الذي تقوم به جامعة طنطا داخل المشروع، مشيداً بكفاءة الفريق البحثي بالجامعة وقدرته على تنفيذ الاختبارات والقياسات المتخصصة وفقاً للمعايير العلمية المطلوبة.

دور فريق جامعة طنطا

كما أشاد بالعلاقة البحثية الممتدة لأكثر من ست سنوات مع فريق جامعة طنطا، برئاسة الدكتور صالح شلبي، أستاذ الفيزياء الهندسية، وبمشاركة الدكتورة دعاء مختار، أستاذ القوى والآلات الكهربية، موضحاً أن هذه الشراكة أسفرت عن تحقيق عدد من النجاحات، من بينها الحصول على ثلاثة مشروعات ممولة لتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والفوز بمشروع ممول من برنامج Horizon Europe، إلى جانب التقدم المشترك بعدد من المقترحات البحثية الأوروبية التنافسية.

وأوضح الدكتور محمد حسين أن مشاركة جامعة طنطا في مشروع بحثي أوروبي يرتبط بالطاقة والاستدامة والاقتصاد الدائري تعكس تطور قدرات الجامعة البحثية، ونجاحها في بناء شراكات دولية قائمة على التكامل العلمي وتبادل الخبرات وتنفيذ مهام بحثية تطبيقية ذات قيمة مضافة.

تحسين مشروعات الدولية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروعات الدولية تتيح للباحثين فرصاً للتعامل مع أحدث التكنولوجيات والمنهجيات العلمية، وتسهم في ربط البحث العلمي بالتحديات الصناعية والبيئية الفعلية، وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، مؤكداً أن الجامعة تضع دعم المشروعات البينية والدولية ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

وأضاف أن جامعة طنطا تسعى إلى تعظيم استفادة باحثيها من انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe كدولة شريكة، وبناء تحالفات بحثية قوية تزيد من فرص الحصول على التمويل الأوروبي، وترفع معدلات النشر العلمي الدولي، وتدعم مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

تحسين الشراكات البحثية

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين أن التعاون مع جامعة كانتبريا يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات البحثية المستدامة التي تنتقل من تبادل الزيارات والخبرات إلى تنفيذ مشروعات علمية مشتركة وممولة دولياً.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الاحتكاك المباشر بالمدارس البحثية الدولية يسهم في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ورفع جودة الأبحاث العلمية، وتطبيق معايير دقيقة في تصميم التجارب وتحليل النتائج، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وحراك أكاديمي للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير الدعم الفني والمؤسسي للفرق البحثية الراغبة في التقدم إلى برامج الاتحاد الأوروبي، وتشكيل مجموعات بحثية متعددة التخصصات قادرة على المنافسة، بما يحقق التكامل بين الخبرات الأكاديمية واحتياجات الصناعة وأولويات التنمية المستدامة.