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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا
رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا
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ترأس رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، وفداً رسمياً رفيع المستوى في زيارة إلى جامعة كانتابريا بإسبانيا؛ وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي وتحسين سمعتها العالمية.

وذكرت الجامعة، في بيان لها /اليوم الاثنين/، أن الوفد المصري- الذي ضم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حاتم السيد أمين، ونائب مدير مركز التعاون الدولي وشئون الوافدين الدكتور صالح شلبي- استهل فعاليات اليوم الأول بعقد اجتماع موسع مع رئيس جامعة كانتابريا ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية؛ حيث جرى استعراض مسيرة التعاون المشترك والإنجازات التي تحققت عبر برنامجي "إيراسموس بلس" و"هوريزون أوروبا"، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية لتعميق الشراكة بين الجانبين.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الزيارة تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون المشترك ومشروع إيراسموس بلس (ERASMUS + KA171) الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي؛ لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتوفير منح دراسات عليا وتدريبية ممولة بالكامل للطلاب، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى استكشاف فرص بناء شراكات مستدامة في مجالات الهندسة الصناعية وهندسة الاتصالات، والاطلاع على المعامل البحثية لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي تجسيداً لاستراتيجية الجامعة الطموحة في الانفتاح على كبرى الجامعات العالمية، وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ بما يضمن إعداد جيل متميز قادر على المنافسة في البيئة الأكاديمية والبحثية العالمية.

وأضاف الدكتور حاتم أمين أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنجاحات جامعة طنطا في البرامج التدريبية الدولية، على غرار شراكتها السابقة لعامين متتاليين مع جامعة برادفورد الإنجليزية، حيث يستمر البرنامج التدريبي الحالي لأربعة أسابيع متتالية في قاعات ومعامل كليات جامعة طنطا لتأهيل الطلاب وانخراطهم في بيئة أكاديمية عالمية.

وشدد على أن الاطلاع على المعامل التعليمية والبحثية المتقدمة يستهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية لجامعتنا، ويفتح أبواباً واسعة للباحثين والمبتكرين المصريين للمشاركة بفاعلية في البرامج الدولية كبرنامج 'أفق أوروبا'، مما ينعكس إيجاباً على التصنيف العالمي للجامعة وسمعتها الأكاديمية الدولية.

رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين جامعة كانتابريا بإسبانيا تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حاتم السيد أمين

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