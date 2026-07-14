قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لم يؤثر على الخدمات الطبية.. تفاصيل السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان

جهود السيطرة على حريق
جهود السيطرة على حريق
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نستعرض تفاصيل " القصة الكاملة " لنجاح جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع أعلى مستشفى الجراحة التابعة لمستشفيات جامعة أسوان

وكان قد قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى بذلتها قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع أعلى سطح مستشفى الجراحة، موجهاً بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين ، وضمان إستمرار تقديم الخدمات الطبية دون تأثر.

الإطمئنان على المرضى وإنتظام الخدمة الطبية

وخلال زيارته برفقة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وقيادات مستشفيات أسوان الجامعية، حرص المحافظ على الإطمئنان على المرضى، ومتابعة إنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بقسم حضانات الأطفال، والعناية المركزة للأطفال والكبار، وذلك عقب عودة الحالات إلى مبنى المستشفى بعد إستقرار الأوضاع بشكل كامل، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لإستقبال المرضى.

إجراءات سريعة لضمان سلامة المرضى

وكان محافظ أسوان قد وجه فور وقوع الحريق بسرعة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى الصداقة الجديدة لإستكمال العلاج وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل باقى الحالات إلى مستشفى الباطنة المجاورة لضمان إستمرار تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل بيئة آمنة، مع توفير جميع أوجه الدعم الطبى حتى عودتهم إلى مستشفى الجراحة عقب إنتهاء أعمال التأمين.

الحريق لم يؤثر على الأقسام العلاجية

وقد أكدت المعاينات الأولية بأن الحريق وقع أعلى سطح المستشفى بعيداً تماماً عن الأقسام العلاجية، وقسم الإستقبال، وأماكن تجمع وإنتظار المرضى، ولم يؤثر على سير العمل أو تقديم الخدمات الطبية ، فيما تشير المعاينة المبدئية إلى أنه يرجح أن يكون ناتجاً عن التكييف المركزى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات بشكل كامل.

التأكيد على الجاهزية وسرعة الإستجابة

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تتابع على مدار الساعة جاهزية جميع المنشآت الصحية، مع سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وإستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان دون تأثير على الأقسام العلاجية أو الخدمات الطبية، وتم التوجية بإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، مع التأكيد على جاهزية المنظومة الصحية وسرعة الإستجابة لأى طوارئ.

أسوان محافظة اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

جانب من المعاينة

3 طوابق مخالفة.. النيابة الإدارية تعاين عقار معهد الاتصالات بسوهاج بعد الحريق

كلية طب فاقوس

قرار عاجل بتجميد القبول بطب فاقوس ونقل 1200 طالب إلى جامعة الزقازيق

جهود السيطرة على حريق

لم يؤثر على الخدمات الطبية.. تفاصيل السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد