محافظ أسوان يتابع ميدانياً جهود السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة ..شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى بذلتها قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع أعلى سطح مستشفى الجراحة، موجهاً بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين ، وضمان إستمرار تقديم الخدمات الطبية دون تأثر.

الإطمئنان على المرضى وإنتظام الخدمة الطبية

وخلال زيارته برفقة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وقيادات مستشفيات أسوان الجامعية، حرص المحافظ على الإطمئنان على المرضى، ومتابعة إنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بقسم حضانات الأطفال، والعناية المركزة للأطفال والكبار، وذلك عقب عودة الحالات إلى مبنى المستشفى بعد إستقرار الأوضاع بشكل كامل، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لإستقبال المرضى.

إجراءات سريعة لضمان سلامة المرضى

وكان محافظ أسوان قد وجه فور وقوع الحريق بسرعة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى الصداقة الجديدة لإستكمال العلاج وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل باقى الحالات إلى مستشفى الباطنة المجاورة لضمان إستمرار تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل بيئة آمنة، مع توفير جميع أوجه الدعم الطبى حتى عودتهم إلى مستشفى الجراحة عقب إنتهاء أعمال التأمين.

الحريق لم يؤثر على الأقسام العلاجية

وقد أكدت المعاينات الأولية بأن الحريق وقع أعلى سطح المستشفى بعيداً تماماً عن الأقسام العلاجية، وقسم الإستقبال، وأماكن تجمع وإنتظار المرضى، ولم يؤثر على سير العمل أو تقديم الخدمات الطبية ، فيما تشير المعاينة المبدئية إلى أنه يرجح أن يكون ناتجاً عن التكييف المركزى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات بشكل كامل.

التأكيد على الجاهزية وسرعة الإستجابة

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تتابع على مدار الساعة جاهزية جميع المنشآت الصحية، مع سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وإستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان دون تأثير على الأقسام العلاجية أو الخدمات الطبية، وتم التوجية بإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، مع التأكيد على جاهزية المنظومة الصحية وسرعة الإستجابة لأى طوارئ.