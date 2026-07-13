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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالمتابعة اليومية للمشروعات بنصر النوبة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى تنفيذ عدد من الأعمال الميدانية والخدمية، موجهاً بالاستمرار فى المتابعة اليومية للمشروعات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يلبى احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومتابعة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات

فى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال التسوية لمواقع الحفر الخاصة بتوصيل كابل الكهرباء المغذى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى سلوا والكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، والذى يمر بنطاق الوحدة المحلية، بما يسهم فى تيسير الحركة والحفاظ على سلامة الطرق.

تكثيف الرقابة على الأسواق
وفى إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع ، واصلت الوحدات المحلية حملاتها الميدانية لمتابعة الأسواق الأسبوعية ، حيث قام رجب جمعة رئيس الوحدة المحلية القروية بأبو سمبل بالمرور الميدانى للتأكد من توافر السلع والإلتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين.

متابعة مشروعات "حياة كريمة "

وفى سياق متصل، تواصلت المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل نطاق الوحدة المحلية القروية بخريت، حيث يجرى تنفيذ الأعمال بمحطة رافع الصرف الصحى بقرية خريت (1) ، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المحددة بما يسهم فى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحى والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين .

التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية

وأكد محافظ أسوان على أهمية استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، والتعامل الفورى مع أى معوقات، مع تكثيف الرقابة على الأسواق، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة .

وتواصل الوحدات المحلية تنفيذ أعمالها الميدانية فى مجالات دعم البنية التحتية، ومتابعة الأسواق، والإشراف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات، والإرتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف القرى والمراكز.

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