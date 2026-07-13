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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة أسوان: 666 ألف مستفيد من الخدمات الطبية.. و51 ألف عملية جراحية وجلسة غسيل كلوي

مستشفيات جامعة أسوان
مستشفيات جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح
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واصلت مستشفيات جامعة أسوان أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية، وحققت خلال العام المالي 2025/2026 مؤشرات أداء متميزة، بما يعكس دورها المحوري في خدمة أهالي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية. 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية بجنوب الصعيد، وتواصل دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دورها في إعداد الكوادر الطبية ودعم البحث العلمي.

وأوضح أن مستشفيات الجامعة واصلت خلال العام المالي 2025/2026 تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، إلى جانب استقبال المرضى من دولة السودان الشقيقة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها 665,713 مستفيدًا، منهم 136,256 مترددًا بالعيادات الخارجية، و464,640 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، و64,817 مريضًا بالأقسام الداخلية، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والإدارية في تقديم خدمات صحية متكاملة.

مستشفيات جامعة أسوان 

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تضم 750 سريرًا، وتستقبل في المتوسط نحو 2400 حالة يوميًا، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، حيث تم افتتاح مستشفى العظام بسعة 29 سريرًا، يضم 3 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات، إلى جانب افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد، والانتهاء من محطة أكسجين مركزية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2025/2026 تعكس التطور المتواصل في الخدمات الطبية، حيث شهدت المستشفيات إجراء 20,892 عملية جراحية في مختلف التخصصات، وتقديم 30,267 جلسة غسيل كلوي، و12,273 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 2,553 منظارًا، و564 جلسة لتفتيت الحصوات، و204 جلسات علاج كيماوي، بالإضافة إلى 848 حالة قسطرة قلبية و79 حالة قسطرة أوعية دموية، بما يعكس تنوع الخدمات العلاجية والتخصصية التي تقدمها المستشفيات.

وأشار إلى استمرار التوسع في تطوير المنشآت الطبية، حيث تم افتتاح مستشفى الباطنة الجديد بسعة 150 سريرًا، يضم 34 سريرًا للعناية المركزة، و24 سريرًا للعناية المتوسطة، و120 سرير إقامة، إلى جانب معامل متطورة ووحدات للأشعة والمناظير، مع استكمال تجهيز وحدة قسطرة القلب، كما شهدت مدينة أسوان الجديدة افتتاح مركز علاج الإدمان بسعة 90 سريرًا، ليُعد أول مركز من نوعه بالمحافظة لخدمة مرضى الإدمان بمحافظات جنوب الصعيد.

فيما أوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفيات تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات الطبية والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد، الذي بلغت نسبة تنفيذ أعماله 99%، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويضم 150 سريرًا و11 غرفة عمليات، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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