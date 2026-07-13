قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة
نبيل فهمي: نهج الجامعة العربية يقوم على التشاور والشفافية والتعاون الجماعي
ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
كانوا بيلعبوا .. القبض على الطلاب المتهمين بإلقاء الحجارة على قطار أسوان
نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وقواعد القانون الدولي تواجه اختبارات قاسية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا.. خطوات السداد والتظلم
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
أزمة قلبية مفاجئة داخل حمام السباحة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة
"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية
السجن عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات السياسية
البنتين بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على أبطال الفيديو المثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد السبكي: التعاون مع هيئة الاستثمار ركيزة أساسية في خطة لزيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسسات الدولة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من تطوير الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن التعاون بين الهيئتين سيساهم في تسريع تنفيذ خطة الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الرعاية الصحية، وتوفير آليات متعددة للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع، بما يحقق الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تنويع أشكال الاستثمار في الخدمات الصحية، من عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، وإطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشأت الصحية، حتى يتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب فرص متعددة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية

وأعلن الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى جهود الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية لوضع مصر على خريطة مصر الاستثمارية الدولية، و ذلك من خلال حملات الترويج المحلية والعالمية، التي تقوم الهيئة من خلالها باستهداف أفضل الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية، مع طرح أفضل النظم الاستثمارية الملائمة لكل عقد شراكة، لخلق قصة نجاح استثماري في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الخدمات الصحية ضمن القطاعات التي تمنحها الهيئة أولوية قصوى في جهود الترويج، نتيجة جاذبية القطاع وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات، وجدواه الاستثمارية المرتفعة، وتوافقه مع الأهداف التنموية للدولة، مشيراً إلى وجود طلب محلي وخارجي قوي على الاستثمار في القطاع الصحي، خاصةً في أنشطة إدارة وتشغيل المنشأت الصحية، والسياحة العلاجية، مع تجاوز عدد السائحين لمصر 19 مليون سائح في عام 2025، وما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للرعاية الصحية قطاع الرعاية الصحية الاستثمار الخدمات الصحية د الترويج للاستثمار السياحة العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

الركراكي

خالد الغندور يثير الجدل: من الأفضل.. وليد الركراكي أم وهبي؟

منتخب مصر

خالد الغندور يطالب بتكريم الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واتحاد الكرة بعد نجاح منتخب مصر

ميسي ـ مارادونا

هل يكرر ميسي إنجاز مارادونا ويطيح بالإنجليز من مونديال 2026؟

بالصور

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد