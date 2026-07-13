أحمد السبكي: التعاون مع هيئة الاستثمار ركيزة أساسية في خطة لزيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية

تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسسات الدولة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من تطوير الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن التعاون بين الهيئتين سيساهم في تسريع تنفيذ خطة الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الرعاية الصحية، وتوفير آليات متعددة للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع، بما يحقق الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تنويع أشكال الاستثمار في الخدمات الصحية، من عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، وإطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشأت الصحية، حتى يتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب فرص متعددة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية

وأعلن الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى جهود الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية لوضع مصر على خريطة مصر الاستثمارية الدولية، و ذلك من خلال حملات الترويج المحلية والعالمية، التي تقوم الهيئة من خلالها باستهداف أفضل الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية، مع طرح أفضل النظم الاستثمارية الملائمة لكل عقد شراكة، لخلق قصة نجاح استثماري في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الخدمات الصحية ضمن القطاعات التي تمنحها الهيئة أولوية قصوى في جهود الترويج، نتيجة جاذبية القطاع وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات، وجدواه الاستثمارية المرتفعة، وتوافقه مع الأهداف التنموية للدولة، مشيراً إلى وجود طلب محلي وخارجي قوي على الاستثمار في القطاع الصحي، خاصةً في أنشطة إدارة وتشغيل المنشأت الصحية، والسياحة العلاجية، مع تجاوز عدد السائحين لمصر 19 مليون سائح في عام 2025، وما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين.