إيمان جمال: مونديال 2026 أعاد الجماهير للالتفاف حول منتخب مصر ورفع سقف الطموحات

أكدت الناقدة الرياضية إيمان جمال أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026 لم يقتصر على النتائج داخل المستطيل الأخضر، بل ساهم في إعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب الوطني بعد سنوات من العزوف منذ عام 2010.

وخلال لقائها مع الإعلامي محمد طارق أضا في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، أوضحت أن الأداء المميز للفراعنة رفع سقف طموحات الجماهير، حتى إن الخسارة أمام منتخب الأرجنتين قوبلت بحالة من عدم الرضا، بعدما شعر الجميع أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل.

وأضافت أن المشاركة المقبلة لمنتخب مصر في كأس العالم لن تكون بهدف الظهور المشرف فقط، بل بطموحات أكبر للمنافسة على إنجازات جديدة، في ظل الشخصية القوية التي اكتسبها اللاعبون والإصرار الواضح على تحقيق الانتصارات أمام المنتخبات الكبرى.

كما أشارت إلى أن المنتخب نجح في تنويع طرق التسجيل خلال البطولة، معتبرة ذلك من أبرز مكاسب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدما سجل أربعة أهداف من ضربات رأس، إلى جانب هدفين بالقدم اليسرى وهدفين بالقدم اليمنى، وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في المنظومة الهجومية.