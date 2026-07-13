أمير رمزي يدعو محمد صلاح لتأسيس جمعية خيرية عالمية: هيعمل طفرة في خدمة الإنسان

دعا أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى تأسيس جمعية خيرية مصرية ذات طابع عالمي، تهدف إلى دعم المرضى غير القادرين، والحالات الإنسانية الصعبة، والغارمات، والمديونين، والعرائس، والطلاب الأكثر احتياجًا.

محمد صلاح

وكتب أمير رمزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محمد صلاح يمتلك مكانة كبيرة وثقة لدى المصريين والعالم، وهو ما يجعله قادرًا على جمع ملايين الداعمين للعمل الخيري، وتوفير موارد ضخمة لخدمة الإنسان في مصر وأفريقيا.

وأضاف أن صلاح يمثل طاقة إيجابية وخيرية كبيرة، مؤكدًا أنه يعلم بحجم الأعمال الخيرية التي يقدمها بالفعل، لكنه يرى أن تأسيس كيان خيري بهيكل إداري منظم سيضاعف أثر هذه الجهود، وسيُحدث طفرة في العمل الإنساني، دون أن يؤثر ذلك على مسيرته الكروية.