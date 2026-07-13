قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قافلة "زاد العزة" الـ233 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة
نبيل فهمي: نهج الجامعة العربية يقوم على التشاور والشفافية والتعاون الجماعي
ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
كانوا بيلعبوا .. القبض على الطلاب المتهمين بإلقاء الحجارة على قطار أسوان
نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وقواعد القانون الدولي تواجه اختبارات قاسية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا.. خطوات السداد والتظلم
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
أزمة قلبية مفاجئة داخل حمام السباحة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة
"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية
السجن عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات السياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
فرناس حفظي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.


أشاد الوزيران خلال الاتصال علي ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من زخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات القيادة السياسية في البلدين، مشيدين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، ومؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتناول الوزيران مستجدات التصعيد الإقليمي، حيث جدد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، كما أكدا على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع.
كما شهد الاتصال توافقاً حول أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور الرباعي الاقليمي الذي يضم مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، باعتباره منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
شهد الاتصال كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

العلاقات الثنائية الأوضاع الإقليمية العلاقات المصرية السعودية التصعيد الإقليمي الدول العربية الاعتداءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

زكاة المال عن المتوفي

هل تسقط الزكاة عن شخص توفى ولم يخرجها حال حياته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بدون ترتيب؟

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بدون ترتيب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تقييد حق الأرملة في الزواج بعد انتهاء عدتها منهي عنه في شريعة الله

بالصور

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد