وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع الجبل الأسود

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة مع جمهورية الجبل الأسود في مختلف القطاعات خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو بمناسبة إحياء ذكرى يوم الاستقلال في جمهورية الجبل الأسود، نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين.

وهنأ روبيو، بالنيابة عن الولايات المتحدة، شعب الجبل الأسود بمناسبة يوم الاستقلال، وقال إن الولايات المتحدة تشيد بالتزام الجمهورية المتجدد تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) كحليف وشريك موثوق به في تعزيز الاستقرار الإقليمي في غرب البلقان وخارجها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والجبل الأسود تربطهما علاقة متينة ودائمة تقوم على السلام والازدهار المتبادل والأمن الجماعي.

وأضاف روبيو: "نحن ملتزمون بتعزيز هذه الشراكة وتوسيع نطاق العلاقات بين بلدينا في السنوات المقبلة".