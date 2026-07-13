قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش.



المقادير

بوب كورن الدجاج

اولا : التتبيلة

نص كيلو من الصدزر المقطعه لمكعبات

كوب زبادي صغير

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات (السبع بهارات) ملعقة صغيرة حبهان مطحون ربع ملعقة صغيرة جنزبيل



ثانيا :الطبقة المقرمشة

الطبقة الاولي

باقي التتبيلة مضاف اليها نص كوب دقيق وملعقة صغيرة نشا وماء حسب الاحتياج



الطبقة الثانية

2 كوب دقيق 2ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة بابريكا ملعقة صغيرة بودرة ثوم ملعقة صغيرة بودرة بصل ملعقة صغيرة كاري ملعقة صغيرة كركم ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون



مقادير البيتزا

قطع الفراخ المقرمشة

صلصة بيتزا

جبنة شيدر

جبنة موتزيلا

بيبروني

زيتون مخلي



صلصة البيتزا

كوب عصير طماطم مصفي جيدا

ملعقة صغيرة زيت زيتون

نص ملعقة صغيرة ملح

نص ملعقة صغيرة بابريكا

نص ملعقة صغيرة زعتر

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ربع ملعقة صغيرة بودرة بصل

الطريقة :



طريقة البوب كورن او فشار الدجاج



اولا :التتبيلة

- نقوم بخلط كل مكونات التتبيلة مع بعضها ثم نضيف الدجاج ونتركة في التتبيلة من 6 ساعات الى ليلة كاملة .

ثانيا : الطبفة المقرمشة

الطبقة الاول

- ناخذ المتبقي من التتبيلة بعد ما نشيل الفراخ ونضيف الية النشا وماء حتي الحصول على قوم سميك الطبقة الثانية

- نخلط كل المكونات مع بعضها ويقلب جيدا .

-نقوم وبوضع الدجاج في الطبقة الاولى ثم الثانية ثم نقوم بنفضها جيدا حتي تعطي شكل الطبقة المقرمشة ثم نضعها في زبت غزير وساخن على حرارة متوسطة ونقلب حتي النضج .

طريقة الفرايد تشكين بيتزا



- في صانية او طاجن او بيركس نضع قطع الدجاج ثم صلصة البيتزا ثم باقي المكونات والجبنة وتتدخل فرن ساخن على حرارة مرتفعة حتي الحصول على لون ذهبي .

وبالف هنا