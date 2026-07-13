طريقة عمل لحمة بالعسل والثوم.. أحلى من المطاعم

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لحمة بالعسل والثوم فهي من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها في المطاعم والكافيهات.

مقادير لحمة بالعسل والثوم



● لحمة مكعبات صغيرة

● زبدة

● ثوم مفروم

● ملعقة صغيرة شطة

● نصف كوب عسل

● ملح وفلفل

● ملعقة كبيرة مستردة

● بقدونس مفروم

● ريحان مجفف

● صويا صوص

● خل عنب

● سمسم

طريقة تحضير لحمة بالعسل والثوم



في بولة، توضع صويا صوص، خل عنب، ثوم مفروم، وتقلب المكونات

توضع مكعبات اللحمة في الصوص السابق و تقلب جيداً و تترك قليلاً

تصفى مكعبات اللحمة من الصوص

في نفس بولة الصوص يضاف عسل، شطة، ملح، فلفل، ثوم مفروم، و تقلب المكونات

تجفف مكعبات اللحمة من الصوص

في طاسة على النار، يوضع زيت، زبدة، ثم توضع مكعبات اللحمة وتشوح على النار ثم يوضع الصوص

يضاف سمسم، بقدونس، وتقلب المكونات

تترك المكونات على النار قليلاً

في طبق التقديم، يوضع بقدونس ثم مكعبات اللحمة مع قليل من الصوص ثم تقدم.