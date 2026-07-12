قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الفطير المشلتت.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

المكونات

1 كجم دقيق أبيض

1 ملعقة صغيرة ملح

ماء فاتر للعجن

2 كوب سمن بلدي (أو زبدة مذابة)

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي..

اخلطي الدقيق مع الملح، ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتوسطة القوام.

اعجني العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق، ثم غطيها واتركيها ترتاح 30 دقيقة.

قسمي العجينة إلى كرات متساوية، وادهنيها بالسمن واتركيها ترتاح 15 دقيقة أخرى.

افردي كل كرة على سطح مدهون بالسمن حتى تصبح رقيقة جدًا.

ادهني الوجه بالسمن، ثم اطوي الأطراف للداخل حتى تحصلي على مربع أو لفة دائرية.

اتركي الفطير يرتاح 10 دقائق، ثم افرديه برفق بالحجم المطلوب.

ضعيه في صينية مدهونة بالسمن، وادهني الوجه بالسمن.

اخبزيه في فرن ساخن جدًا (220–250 درجة مئوية) لمدة 20–25 دقيقة

بعد خروجه من الفرن، غطيه قليلًا ليظل طريا