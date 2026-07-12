جيش الاحتلال يزعم القضاء على عنصرين من حماس شمال قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عنصرين من حماس شمال قطاع غزة بعد أن قاما بعمليات مقاومة ضد قواته.

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحته طائراته صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية، أن 3 فلسطينيين أصيبوا، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقالت المصادر إن الاحتلال أطلق عدة قنابل بمحيط قسم الصيانة في المستشفى، ما أدى لإصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة.