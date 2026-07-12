قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصوات الانفجارات تهز الکویت وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات بالوزارة؛ لمتابعة مؤشرات الأداء، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط الإنتاج والتسويق، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالشركات والوحدات التابعة.

تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية

وفي مستهل الاجتماع- الذي عقد في مقر الوزارة بقطاع التدريب في مدينة السلام- أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء تأتي في إطار الحرص على ضمان تنفيذ خطط العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع وضع حلول عملية تضمن استمرار سير العمل وتحقيق المستهدفات.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، تضمّن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومعدلات الإنتاج، وخطط التسويق، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية، إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة

وشدد "جمبلاط" على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، والعمل على رفع كفاءة الأصول الإنتاجية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتنسيق والتكامل المستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي لتغطي مختلف الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة؛ أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تطوير منظومة الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة للارتقاء بالأداء المؤسسي، انطلاقًا من أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل، مشددًا على أن المعيار الأساسي لتولي المناصب القيادية بالجهات التابعة هو التميز والكفاءة.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الاستعانة بخبرات الدكتور أسامة شندي، خبير واستشاري معتمد في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، للاستفادة من خبراته في تطوير منظومة الموارد البشرية بالوزارة، ووضع برامج متخصصة لتأهيل القيادات، وتطوير نظم تقييم الأداء، واكتشاف ورعاية الكفاءات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة، ويسهم في بناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات الوزارة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه "جمبلاط" بضرورة قيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتواصل المباشر مع العاملين والحرص على الإستماع لمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم.

كما أصدر الوزير توجيهات بضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، والالتزام بتنفيذ التكليفات الصادرة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير شركاتها التابعة،  وتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات القطاع المدني وتعظيم مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات جمبلاط الجداول الزمنية معدلات الإنتاج التكنولوجيات التصنيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد