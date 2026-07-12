انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال تصحيح امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025 - 2026م، وسط تدابير تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية بدقة وهدوء.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية،مراكز التصحيح الثلاثة في أول أيام عملها للاطمئنان على انتظام سير العمل، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لأعمال التصحيح.

وشملت جولة رئيس المنطقة متابعة آليات توزيع أوراق الإجابة على المصححين، وإجراءات المراجعة الفنية، حيث وجّه بضرورة تحري أقصى درجات الدقة والموضوعية، والالتزام الكامل بنموذج الإجابة والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للامتحانات، مشدداً على عدم التسرع في تقدير الدرجات ومراجعة الجزئيات كافة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

كما أكد على توفير سبل الراحة والمناخ الملائم للمصححين كافة لأداء أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف يولي أعمال التصحيح اهتماماً بالغاً باعتبارها مرحلة حاسمة تهدف إلى تحقيق العدالة والحياد بين جميع الطلاب.

الجدير بالذكر أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة تجرى هذا العام من خلال ثلاثة مراكز رئيسية، وهي: مركز "السادات" المخصص للعلوم الشرعية، ومركز "الصفوة" للمواد الثقافية، بالإضافة إلى مركز "بنين الزقازيق" المخصص للمواد العربية والقرآن الكريم