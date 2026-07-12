أسعار الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات اليوم، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعرالشراء:161.97جنيه.

سعر البيع: 162.48 جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.57جنيه.

سعر البيع: 13.61جنيه.

صعد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.27جنيه.

سعر البيع: 13.31جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.66جنيه.

سعر البيع: 13.72جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء:70.21 جنيه.

سعر البيع: 70.61جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

ارتفاع الاحتياطي النقدى

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار.

وصعد الاحتياطي في نهاية يونيو الماضي إلى 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو السابق له.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها “تحويلات المصريين العاملين في الخارج” و"الصادرات المصرية" و"عوائد قناة السويس" وغيرها.